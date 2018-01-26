Дмитрий Маликов стал отцом ребенка от суррогатной матери

Вчера, 23:30

Исполнитель песен Дмитрий Маликов стал второй раз отцом. Ребенка звезде российской эстрады подарила суррогатная мать, как информируют СМИ.

Фанаты творчества Дмитрия Маликова поздравляют его с появлением на свет второго ребенка. Сам же певец пока никак не реагирует на комментарии почитателей. В социальной сети также от него самого нет никаких намеков на прибавление в семье. Дмитрий лишь написал, что очень занят и ему нужно время, чтобы прийти в себя.

Отцовство у Дмитрия происходит не впервые. Это второй ребенок, который появился на свет, Маликов уже является папой дочери Стефании. Неизвестен также пол малыша. Телеграм-канал Super утверждает, что дитя появилось в одном из самых дорогих частных медицинских учреждений на территории Петербурга.