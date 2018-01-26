Тимур Батрутдинов признался в чувствах к Ольге Бузовой

Вчера, 21:37

Тимур Батрутдинов признался в правдивости чувств к Ольге Бузовой. Комик познакомился с телеведущей во время отпуска в Пхукете, и они вместе вернулись в Москву.

Звезда телеканала ТНТ Тимур Батрудинов познакомился с Ольгой Бузовой в Таиланде, когда та прибыла на отпуск. В результате такого знакомства молодые люди проводили время вместе. Поклонники начали подозревать, что между парой могут возникнуть романтические отношения, но сама Бузова пока об этом ничего не говорила. Сам же Тимур Батрудинов поделился с общественностью секретом о своих чувствах к Ольге. Комик не отрицает, что их дружба находится на грани перехода в чувства.

По его словам, он совершенно неравнодушен к своей приятельнице. Несколько дней назад они вместе вернулись в Москву. Как будут развиваться их отношения в дальнейшем, пока неизвестно. Но сам Батрутдинов совершенно не исключает возникновения романа, лишь бы Ольга ответила согласием.