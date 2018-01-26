Сергей Лазарев вместо Стаса Пьехи станет ведущим на шоу "Ты супер!"

Вчера, 19:12

Шоумен Сергей Лазарев мастерски «подсидел» Стаса Пьеху. С недавней поры новый ведущий программы «Ты супер!» будет радовать поклонников уникальными проектами.

На следующей неделе, в рамках телеканала НТВ, будет представлено шоу «Ты супер!» с новым телеведущим. Стас Пьеха «передал свои дела» Сергею Лазареву. Хотя многие считают, что он это был вынужден сделать, так как иного выбора не было. Сергей Лазарев уже имеет опыт прямого участия в вокальных реалити-шоу. Его почитатели прекрасно помнят по проекту «Голос страны», «Хочу к Меладзе».

Вокальное шоу «Ты супер!» очень популярно в стране, ведь участниками его становятся постоянно воспитанники детских домов и интернатов, которые не имеют никаких знакомств в мире российского шоу-бизнеса, а также огромные финансовые возможности у этой категории участников тоже отсутствуют. Так что гости «Ты супер!» могут надеяться лишь на справедливую оценку жюри.