Матильда Шнурова в бикини и шляпе из Хогвартса снялась на пляже

Вчера, 17:40

Матильда Шнурова разместила для своих поклонников очередное фото, на котором она предстаёт в бикини на пляже. «Лайки» и комментарии начинают «зашкаливать», а необычный головной убор Матильды сравнили со «шляпой из Хогвартса».

Знаменитость предстаёт перед поклонниками в чёрном купальнике. Впрочем, виден лишь его верх. Её наряд дополняет чёрная широкополая шляпа. В руках Шнурова держит солнцезащитные очки, предпочитая не прятать своих счастливых глаз от поклонников. Видимо, она отдыхает в это зимнее время на пляже одного из тропических островов.

Ознакомившиеся с фото уже отметили качество пляжного песка. Также некоторые предположили, что пляж относится к числу дорогих и малопосещаемых. Такой вывод они сделали, увидев, что на нём не только нет других посетителей, но даже их следов.

«Комменты» не заставили себя ждать. Фолловеры Шнуровой сразу отметили присущий их любимице шарм. Они сообщили, что она, как и прежде, является и изысканной и стильной, сильно напоминающей «статуэтку». Впрочем, некоторые из почитателей Матильды отметили, им показалось, что шляпа очень напоминает ту, что уже показывали в фильмах по «Гарри Поттеру».

Многие также отмечают её явное преимущество в сравнении с теми фото, что размещает Волочкова. Но, справедливости ради, следует сказать, что есть и такие, которым худоба Шнуровой кажется чрезмерной.