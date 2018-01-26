Муж Нюши стал угрожать фанатам Егора Крида

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Муж певицы Нюши Игорь Сивов напал на фанатов Егора Крида в Instagram. Ему не понравилось, что поклонники злятся, когда Нюша "лайкает" Крида.

Разборки начались пару дней назад в социальной сети Instagram. Игорь Сивов начал писать владельцу аккаунта с ником kinderkreed оскорбительные комментарии из-за того, что фанат Егора Крида злился на "лайки" Нюши в адрес Егора Крида. Сивов начал угрожать владельцу данного профиля, требуя прекратить следить за деятельностью певицы.

Сам же фанат Крида воспринял эти требования как шутку и вступил в спор с её мужем. В результате дело дошло до того, что Сивов пару дней комментировал записи фанатов популярного исполнителя, чтобы они наконец-то прекратили лезть через соцсети к Нюше.