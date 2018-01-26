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Озвучены гонорары Шурыгиной и Семёнова на телевидении

Сегодня, 16:51

Стали известны гонорары, которые за свои выступления на телевидении получают Диана Шурыгина и её насильник, вышедший на свободу. Информацию разгласил сотрудник шоу «Пусть говорят».

 Информацию об интервью с данным молодым человеком разместил блогер Александр Движнов. Он взял скандальную информацию от Радимира Кузнеца, который, с его слов, работал для нанятия массовки Первому каналу.

Задачей данных персонажей является своевременное и эмоциональное хлопанье тому, что происходит в студии. Именно Кузнец и поведал о том, какие ныне доходы получают на телевидении Шурыгина и Семёнов.

По предоставленным им сведениям, у данных персонажей фиксированная оплата. Это является следствием того, что они имеют с Первым каналом долгосрочный контракт. Мужчина полагает, что гонорар за каждую программу составляет не менее миллиона.

Также Кузнец сообщил, что мать Шурыгиной является продюсером, а также финансовым и пиар-директором. Все скандальные выходки, которые демонстрирует данная девушка, являются «прописанными» и «отрежессированными».

Сейчас не исключено, что пиар будет подогрет выходом Семёнова из зоны. Источник предполагает, что и его доход, в результате дополнительного «раскручивания темы», также достигнет миллиона за программу.


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