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После измены худрука «Песняров» Мулявина его жена ослепла

Сегодня, 16:19

Первая жена художественного руководителя ансамбля «Песняры» ослепла после его измены. Такую информацию распространила дочь Мулявина.

Сегодня 26 января исполнилось 15 лет со дня смерти Владимира Мулявина, который долгие годы исполнял роль художественного руководителя и солиста ансамбля «Песняры». К такой трагической дате был приурочен выход книги воспоминаний о музыканте, которую написала его дочь Марина.

В книге идет речь о творчестве ансамбля, детских годах Мулявина. Сенсацией для всех поклонников исполнителя стали откровения о его личной жизни. Так, старшая дочь поведала об отношениях Мулявина с первой женой (матерью автора книги) – Лидией Кармальской.

Пара развелась в 1975 году. Исполнитель достиг уже значительных высот – имел звание заслуженного артиста Белоруссии и был лауреатом различный советских и международных премий. Марина Мулявина сообщала, что огромные усилия для этого приложила ее мать.

После развода первая жена солиста «Песняров» осталась с двумя маленькими детьми на руках, из-за пережитого стресса женщина ослепла. Позднее сам Мулявин рассказал, что совершил ошибку, бросив детей и жену Лидию.


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