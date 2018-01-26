СМИ нашли статью Брэдли Купера с одобрением дружеского секса

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Статью в провинциальной газете о платонических отношениях друзей разного пола авторства 18-летнего Бредли Купера, будущей голливудской знаменитости и всемирно известного актёра, отыскали журналисты одного из американских изданий. В ней тогда ещё ученик старших классов рассуждал о том, что секс не всегда является помехой дружбе.

Материал бы опубликован в одном из местных изданий штата Пенсильвания в 1993 году. В публикации стажёр газеты Купер на собственном примере рассказал, что интим между лучшими парнем и девушкой может не только не разрушить их дружбу, но и вывести её на совершенно новый уровень. В статье он даже назвал имя своей подруги - Дебора Ландес. Описывая отношения с девушкой, Брэдли признался, что сперва даже не думал о том, что у него с приятельницей будет более тесная связь, но после того, как она рассталась со своим парнем, всё изменилось.

Напомним, в начале января стало известно о свадьбе Бредли Купера и Ирины Шейк. Российская модель похвастала обручальным кольцом перед подписчиками в Instagram.