Елена Ваенга намеревается похудеть на 20 кг и родить дочь

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Широко известная российская певица Елена Ваенга призналась подписчикам в Instagram, что для полного счастья ей не хватает избавления от 20 лишних килограммов и рождения дочери. Также звезда отечественной эстрады пожаловалась на отсутствие выходных на протяжении последних полутора лет.

Елена Ваенга начала сегодняшний день с откровений в Instagram. Проснувшись, певица отправилась прогуляться по Невскому проспекту (Санкт-Петербург). Будучи полностью здоровой, звезда отечественной эстрады пожаловалась на «чудовищное ощущение», сравнимое с самочувствием после продолжительной болезни. Скорее всего, Ваенга не в форме из-за слишком плотного рабочего графика – последние полтора года певица работает без выходных. Вместе с жалобами исполнительница искренне порадовалась такой простой для одних и недосягаемой для других возможности быть здоровой с руками и ногами.

Для полного счастья Ваенги не хватает избавления от лишних 20 килограммов и рождения дочки, о чем она призналась своим поклонникам в Instagram. Подытожила певица свою публикацию позитивом, заявив, что, в целом, у нее все отлично.