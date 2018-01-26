Сегодня, 14:56

Как оказалось, Вера Брежнева скучает по Мальдивам. Это следует из её поста в аккаунте в Instagram.

Брежнева разместила там очередное фото и сопроводила его некоторыми комментариями. Она сообщила подписчикам, что даже на работе её не покидают мысли об отдыхе на Мальдивах. Ей очень хочется солнца. После этого она добавила для фолловеров, что не ожидала того, что поведает об этом чувстве.

Брежнева, видимо, следуя сезону, снялась в виде, который не подчёркивает её форм. На ней скромный белый свитер. Волосы Веры распущены и соответствуют общему образу. Фоном служит вешалка, на которой размещены, судя по всему, сценические наряды. Возможно, это её гримёрка или нечто подобное.

Фолловеры знаменитости уже откликнулись на её пост. Большинство высказали просьбы о том, чтобы Брежнева сообщила им о дате и времени своего вылета на Мальдивы. Они готовы последовать за ней. Некоторые из её почитательниц также сообщили, что им очень хочется на некоторое время ощутить простую тишину и спокойствие, отдыхая под солнцем.

Но есть и другие. Они проинформировали Брежневу, той повезло в том, что она родилась красавицей и может не только мечтать о Мальдивах, но периодически и ездить на эти острова. На кассе в «Пятёрочке» на это не заработать, пишут ей они.