"Трехногую" Риз Уизерспун на обложке Vanity Fair высмеяли в интернете

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Над Риз Уизерспун посмеялись пользователи интернета за "три ноги" на обложке глянцевого журнала Vanity Fair. Снимки американской актрисы поспособствовали возникновению бурной реакции.

В источниках идёт речь о фотографии, которая появилась в номере журнала, посвящённом Голливуду. На обложке также красуется Грейдон Картер, который является главным редактором журнала. Он 25 лет был главой издания, а в прошлом году обьявил о том, что покидает журнал. Скорее всего из-за этого не заметил нечто важное

На своей странице в Twitter 41-летняя актриса Риз Уизерспун опубилковала скриншот обложки журнала и высмеяла "талантливые" навыки редакции. "Ну вот, теперь все знают, что у меня три ноги. Но, надеюсь, это вам не помешает теперь принимать меня такой, какая я есть", - подписала снимок Риз. Данный пост набрал больше 40 тысяч лайков и ретвитов в количестве 7 тысяч. Пользователи с юмором относятся к вышеупомянутой обложке.