Бузова напугала фанатов опухолью своего лица

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Ольга Бузова напугала фанатов явно видимой опухолью своего лица. Сейчас её фолловеры теряются в догадках, чем могло быть вызвано подобное изменение внешнего облика их любимицы.

Ошарашившее почитателей Бузовой изображение их любимицы появилось в Сети после анонса очередного выпуска «Дом-2». На размещённом ролике был фрагмент общения Романа Гриценко по видеосвязи со своей любимицей.

Судя по всему, в момент данного разговора Бузова продолжала находиться в Таиланде. Но её подписчиков взволновало не это и не содержание разговора, а внешность ведущей.

Посетители её аккаунта сообщили, что, по их мнению, Бузова плохо выглядит и вместо лица у неё какая-то «опухоль». Некоторые предположили, что это следствие «перебора» с алкогольными коктейлями. Другие полагают, это может быть следствием того, что она «переборщила» с уколами красоты.

Многие выражаются ещё более нелестно о нынешнем облике Бузовой. По их мнению, у неё стали не губы, а «губищи» или «лепёхи».

Знатоки мира шоу-бизнеса в связи с этим уже напомнили о предсказании, сделанном тарологом. Женщина тогда поведала, что Бузовой выпивать нельзя ни в коем случае.