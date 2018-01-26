Ведущая с Первого канала Ольга Ушакова станет мамой в третий раз

Сегодня, 13:50

Известная ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ольга Ушакова раскрыла секрет. Звезда сообщила, что скоро станет мамой в третий раз. Пол ребенка молодая мама с супругом Адамом не знают.

Ведущая Первого канала ошарашила поклонников известием о своей беременности. Так, Ольга Ушакова в Instagram выложила фотографии с своей семьей.

На снимке звезда в купальнике и виден ее округлившийся животик. Рядом с Ольгой ее две дочери и новый муж, по роду деятельности ресторатор, Адам. Примечательно, что о планах родить еще Ушакова говорила год назад. Теперь же поклонники обеспокоены другим вопросом: «Кто живет в животе ведущей: мальчик или девочка?!». Такие комментарии уже появились под понравившимся фото прелестной семьи Ольгии Ушаковой.

К слову, недавно другая звезда Первого канала Яна Кошкина поделилась интим-фото в соцсети. Теперь поклонники обсуждают новый маникюр артистки и интерьер ее ванной комнаты.