Анна Седокова слила в Instagram «голое» фото

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Известная певица Анна Седокова порадовала своих подписчиков в Instagram. Поклонники рассмотрели новое «голое» фото от звезды. На слитом снимке Анна после процедур в SPA-салоне, прикрытая простыней, имеет восхитительный вид.

Анна Седокова рассказала поклонникам, как проводит время и что ей по душе. Также звезда показала свою утонченную фигуру, которая не набирает ни грамма жира, даже после рождения детей. Анна в Instagram опубликовала снимок из SPA-салона, где она получала комплекс процедур. Под фото Седокова сделала надпись.

«Мама должна быть красивой и счастливой, и тогда будут счастливы детки», - написала звезда.

Публикацию с интересом просмотрели тысячи подписчиков Анны Седоковой, также много положительных комментариев было оставлено под фото в социальной сети.

К слову, недавно другая известная телеведущая порадовала своих фанатов. Юлия Костюшкина рассказала правду о себе в соцсети Instagram.