VistaNews.ru


Рита Ора опубликовала горячий снимок в одной меховой шапке

Вчера, 22:15

Рита Ора, известная в качестве телеведущей, опубликовала в Сети горячий снимок, на котором она в одной лишь меховой шапке. Данное фото уже через 8 часов после своего появления уже набрало почти полмиллиона «лайков».

 Актриса, у которой албанское происхождение, уже не впервые балует своих подписчиков, размещая в аккаунте «голые» фото. Возможно, поэтому, количество её фолловеров превысило 13 миллионов человек.

Таким образом, Ора держит обещание, данное ею своим почитателям о том, что и в 2018 году она продолжит их баловать своими снимками в стиле «ню».

Те уже высказали ей свой восторг и пожелания продолжать в том же духе. Некоторые из них называют свою любимицу королевой. Также они отмечают, что её глаза очень выразительны и красивы.

Рита является ведущей на шоу «Топ-модель по-американски». Её аккаунт находится в Instagram.

На своём очередном обнажённом снимке теледива позирует в полностью обнажённом виде. Из одежды на ней лишь меховая шапка. Она сидит на стуле и лакомится пирожным.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.