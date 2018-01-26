Рита Ора опубликовала горячий снимок в одной меховой шапке

Вчера, 22:15

Рита Ора, известная в качестве телеведущей, опубликовала в Сети горячий снимок, на котором она в одной лишь меховой шапке. Данное фото уже через 8 часов после своего появления уже набрало почти полмиллиона «лайков».

Актриса, у которой албанское происхождение, уже не впервые балует своих подписчиков, размещая в аккаунте «голые» фото. Возможно, поэтому, количество её фолловеров превысило 13 миллионов человек.

Таким образом, Ора держит обещание, данное ею своим почитателям о том, что и в 2018 году она продолжит их баловать своими снимками в стиле «ню».

Те уже высказали ей свой восторг и пожелания продолжать в том же духе. Некоторые из них называют свою любимицу королевой. Также они отмечают, что её глаза очень выразительны и красивы.

Рита является ведущей на шоу «Топ-модель по-американски». Её аккаунт находится в Instagram.

На своём очередном обнажённом снимке теледива позирует в полностью обнажённом виде. Из одежды на ней лишь меховая шапка. Она сидит на стуле и лакомится пирожным.