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Стас Костюшкин стихами дал ответ на "уколы красоты" и "одутловатость"

Сегодня, 12:57

Стас Костюшкин стихами прочитал ответы на ранее прозвучавшие обвинения про "уколы красоты" и "одутловатость". Так бывший учатстник музыкального коллектива "Чай вдвоём" и нынешний проекта "A-dessa" отреагировал на критику своих подписчиков в сети.

Одна из пользовательниц сказала Костюшкину, что смотрела очередной выпуск и может заметить, что он прекрасно выглядит, но есть маленькое замечание. По мнению поклонницы, лицо Стаса кажется застывшим и безжизненным, как маска одутловатым, вероятно, из-за уколов красоты. Девушка пожелала певцу всего наилучшего, а также стареть красиво.

 Костюшкин не растерялся и в ответ написал язвительное стихотворение. Фанаты не могли не оценить такое чувство юмора Стаса и советуют продолжать изменять внешность.


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