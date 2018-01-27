Елена Беркова побаивается рожать детей от мужа

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Широко известная российская порнозвезда Елена Беркова выступила перед прессой с очередным откровением. Скандалистка боится забеременеть от своего мужа Андрея Стоянова, так как ее предыдущий опыт вынашивания ребенка был довольно болезненным.

Эпатажное семейство обоюдно желает обзавестись потомством, однако Беркова испытывает определенные опасения по данному поводу. Вынашивание сына Евгения от первого мужа Ивана Белькова проходило очень тяжело и болезненно, из-за чего порнозвезда боится снова забеременеть. Несмотря на переживания, Беркова допускает, что Андрей Стоянов может убедить ее решиться на «серьезный шаг» уже в текущем году.

Ранее известная отечественная порноактриса попала в очередной пикантный скандал. Придя на шоу «Деньги или позор», Беркова выбрала первое, продемонстрировав общественности оголенную грудь. Впрочем, для Елены – это цветочки.