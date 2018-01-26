Супруга Стаса Костюшкина раскрыла правду о себе

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Известная телеведущая и по совместительству супруга Стаса Костюшкина порадовала своих фанатов. Юлия рассказала правду о себе в соцсети Instagram.

«Я Женщина, с которой тяжело, но без которой во сто крат сложнее...», - написала о себе Костюшкина.

Жена известного певца Костюшкина поделилась откровением с фанатами. Посвятив себе стих в манере признания «собственного Я», Юлия рассказала, что ее характер настоящая гремучая смесь. Не поскупилась она и на сравнения. Однако поклонники звезды настаивают на том, что она прекрасная жена и отличная мать. Также Костюшкина не забывает о себе и регулярно хвастается снимками из фитнес зала.

«Юля, Вы очень красивая, яркая, смешливая, интересная девушка», - подмечают подписчики в комментариях.

Поклонники считают, что именно такая женщина держит мужчину в тонусе и дает ему все необходимое, чтобы творить и развиваться.