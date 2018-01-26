Самбурская заинтриговала поклонников фото со съёмок «секретного проекта»

Сегодня, 12:13

Настасья Самбурская позабавила своих фолловеров в Instagram очередным снимком, сделанным на съёмках некоего «секретного проекта», в котором она принимает участие. Актриса и телеведущая не преминула при этом в очередной раз похвастать точёной фигурой и подкачанными формами.

На фото звезда позирует перед камерой, демонстрируя размещённое на заднем плане зеркало, в котором отражается задняя часть тела девушки. При этом Настасья удерживает свободную руку перед объективом так, что создаётся впечатление, вроде бы знаменитость стоит на своей же ладони. Несмотря на то, что наряд актрисы в виде чёрной футболки и коротких шорт не выглядел столь уж откровенно, поклонники обратили внимание на упругие формы своего кумира, осыпав Самбурскую массой комплиментов в комментариях.

«Немножко лёгкого, утреннего идиотизма со съёмок в секретном проекте», - так подписала снимок сама Настасья, ещё больше заинтриговав подписчиков. Как известно, в данный момент знаменитость является ведущей популярного шоу «Ревизорро» на телеканале «Пятница!».

Ранее мы писали, что Настасья Самбурская похвасталась совместными «съёмками» с Джаредом Лето.