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Между Катей Жужей и Ксенией Бородиной разгорается война

Сегодня, 00:09

Нашумевший конфликт между бывшей ведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной и её подругой телеведущей Катей Жужей достиг своего пика.

 О ссоре двух лучших подруг, которые ходили друг к другу в гости и публиковали совместные фотографии, известно давно. Но недавно Катя Жужа обвинила Ксению в том, что из-за неё с девушкой перестали общаться их общие подруги. Екатерина Зацепина разместила в социальной сети сообщение, что мастер Кати отказался наращивать ей ресницы.

Ранее компания девушек создала общую группу «Прачечная», где они все время могли находиться на связи. Сейчас ей уже три года и все её участницы помогают друг другу, сообщила Зацепина в своем блоге. И отметила, что несколько человек из этой компании выбыло, тем самым намекая на Жужу.

Сама Жужа решила ответить бывшей подруге тем, что далеко не все участницы «Прачечной» искренние и привела пример: одна дружит только из-за лайков в Instagram. Телеведущая заявила, что для настоящей дружбы не нужно всё время быть на связи.


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