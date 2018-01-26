Между Катей Жужей и Ксенией Бородиной разгорается война

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Нашумевший конфликт между бывшей ведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной и её подругой телеведущей Катей Жужей достиг своего пика.

О ссоре двух лучших подруг, которые ходили друг к другу в гости и публиковали совместные фотографии, известно давно. Но недавно Катя Жужа обвинила Ксению в том, что из-за неё с девушкой перестали общаться их общие подруги. Екатерина Зацепина разместила в социальной сети сообщение, что мастер Кати отказался наращивать ей ресницы.

Ранее компания девушек создала общую группу «Прачечная», где они все время могли находиться на связи. Сейчас ей уже три года и все её участницы помогают друг другу, сообщила Зацепина в своем блоге. И отметила, что несколько человек из этой компании выбыло, тем самым намекая на Жужу.

Сама Жужа решила ответить бывшей подруге тем, что далеко не все участницы «Прачечной» искренние и привела пример: одна дружит только из-за лайков в Instagram. Телеведущая заявила, что для настоящей дружбы не нужно всё время быть на связи.