Ольга Бузова сообщила о новом туре гастролей и спектакле в Йошкар-Оле

Вчера, 23:25

Легендарная Ольга Бузова начинает новый этап гастролей с Йошкар-Олы. Именно в этом городе состоится первый спектакль с участием звезды российского шоу-бизнеса.

Поклонники Ольги Бузовой узнали о начале ее новых гастролей с извещения на персональной странице в социальной сети своего кумира. Она сообщила, что первый ее спектакль с названием «Мужчина нарасхват» состоится в Йошкар-Оле. Именно этот город станет стартом нового гастрольного тура певицы и актрисы. Премьера спектакля в Йошкар-Оле назначена на 26 января. Вместе с Ольгой Бузовой на сцене зрители увидят других звезд театра.

В своем микроблоге певица предостерегла жителей регионов о том, что им предстоит вынести много юмора и смеха. Она также рассказала, что за время своего отпуска за границей очень соскучилась по сцене, так что в работу окунулась полностью с головой.