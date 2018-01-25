VistaNews.ru


Ольга Бузова сообщила о новом туре гастролей и спектакле в Йошкар-Оле

Вчера, 23:25

Легендарная Ольга Бузова начинает новый этап гастролей с Йошкар-Олы. Именно в этом городе состоится первый спектакль с участием звезды российского шоу-бизнеса.

Поклонники Ольги Бузовой узнали о начале ее новых гастролей с извещения на персональной странице в социальной сети своего кумира. Она сообщила, что первый ее спектакль с названием «Мужчина нарасхват» состоится в Йошкар-Оле. Именно этот город станет стартом нового гастрольного тура певицы и актрисы. Премьера спектакля в Йошкар-Оле назначена на 26 января. Вместе с Ольгой Бузовой на сцене зрители увидят других звезд театра.

В своем микроблоге певица предостерегла жителей регионов о том, что им предстоит вынести много юмора и смеха. Она также рассказала, что за время своего отпуска за границей очень соскучилась по сцене, так что в работу окунулась полностью с головой.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.