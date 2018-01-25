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Том Круз зарегистрировался в Instagram

Вчера, 23:10

Том Круз осчастливил своих фанатов новой страничкой в социальной сети Instagram.

Известный актер создал профиль в еще одной социальной сети. Ранее он уже был зарегистрирован на Twitter, Facebook и даже "ВКонтакте". В первый же день Том Круз сделал две публикации, которые набрали более ста тысяч лайков и полторы тысячи комментариев. На снимках изображен сам актер в процессе съемок нового фильма «Миссия: невыполнима 6», чем только усилил ажиотаж вокруг кинокартины. Под одним из фото он оставил комментарий: «Мы сделали ставки на шестой фильм «Миссия невыполнима». Я не могу дождаться, когда вы, ребята, сможете увидеть больше». Поклонники отыскали страницу своего кумира, на которой уже 600 тысяч подписок. В шапке профиля Круз указала начало своей каръеры в киностудии и род деятельности.

Администраторы социальной сети подтвердили оригинальность страницы Тома Круза. Своими публикациями актер призвал готовиться к выходу фильма и признался, что возлагает большие надежды на данную работу.


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