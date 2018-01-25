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Юлия Пересильд опубликовала фото без макияжа

Вчера, 21:45

Актриса Юлия Пересильд 24 января опубликовала на своей официальной странице в Instagram фото без макияжа.

33-летнюю актрису поклонники привыкли видеть с идеальным макияжем, как на экране, так и в жизни. Под опубликованным снимком Юлия призналась, что из-за переживаний на почве своёго режиссёрского дебюта она практически не спит по ночам. По всей видимости, фотография была сделана одной из бессонных ночей. Но несмотря на это, актриса выглядит очень свежо и молодо.

Фанаты сразу принялись комментировать пост. Неудивительно, что писали только положительные отзывы, делая ей комплименты, называя красавицей. Юлия сфотографировала свое лицо крупным планом. На нем видно все её родинки, микроморщинки и неровности кожи.


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