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Беременная Ольга Рапунцель стала одной из ведущих шоу «Дом-2»

Вчера, 20:07

Беременная Ольга Рапунцель стала одной из ведущих популярного российского шоу «Дом-2». Одной из самых скандальных и обсуждаемых участниц «стройки» руководство доверило вести свою собственную рубрику – «Baby бум».

Уроженка Приморья уже долгое время хотела стать ведущей «Дома-2». Наконец-то её мечта недавно свершилась, руководство шоу решило пойти ей навстречу. Теперь беременная Ольга Рапунцель будет вести тематическую рубрику «Baby бум».

Уточняется, что творческий дебют будущей мамы же состоялся. В самом первом выпуске девушка рассказала об истории выбора имени для ещё не родившейся дочери. Супруг Ольги Дмитрий хотел назвать ребёнка Дарина, однако она не согласилась, потому что имя, фамилия и отчество начинались бы с буквы «Д». Тогда супруги решили назвать ребёнка симбиозом своих имён, скрестив их. Но имена «Дмитрольга» или «Дмитроля» являются не только странными, но и агрессивным.

В конечном итоге будущие родители выбрали имя своей дочери, но какое – Ольга не рассказала. Она лишь заявила, что это российское, однако очень редкое и необычное имя.

В социальных сетях часть фанатов «Дома-2» порадовались и поддержали Ольгу Рапунцель в её дебюте в качестве ведущей. Другая же часть выразилась негативно по поводу новой роли девушки на шоу, заявив, что она ничему никого не сможет научить.


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