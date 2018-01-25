Ольга Бузова с пробелами в образовании стала поздравлять с Днём студента

Вчера, 19:27

Популярная российская певица Ольга Бузова опубликовала поздравления с Днём студента и Татьяниным днём. Поклонники посчитали, что звезда «Дом-2» обманывает их, говоря о любви к этим праздникам.

Регулярно в эфирах «Дом-2» Бузова демонстрировала пробелы в образовании. Аналогичная ситуация была и во время диалога с Иваном Ургантом. Певица не раз доказывала, что не знает расположения некоторых стран или же крупных городов. Поклонники после поздравления с Днём студента стали советовать Бузовой улучшить свои знания хотя бы на уровне среднего образования.

«Оля, ну как ты можешь говорить о любви к студенческому празднику, когда твои знания находятся на школьном уровне?», - написала одна из подписчиц. К неё присоединились десятки других комментаторов, которые посчитали абсурдным такие слова в аккаунте Бузовой.