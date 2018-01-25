VistaNews.ru


Ольга Бузова с пробелами в образовании стала поздравлять с Днём студента

Вчера, 19:27

Популярная российская певица Ольга Бузова опубликовала поздравления с Днём студента и Татьяниным днём. Поклонники посчитали, что звезда «Дом-2» обманывает их, говоря о любви к этим праздникам.

Регулярно в эфирах «Дом-2» Бузова демонстрировала пробелы в образовании. Аналогичная ситуация была и во время диалога с Иваном Ургантом. Певица не раз доказывала, что не знает расположения некоторых стран или же крупных городов. Поклонники после поздравления с Днём студента стали советовать Бузовой улучшить свои знания хотя бы на уровне среднего образования.

«Оля, ну как ты можешь говорить о любви к студенческому празднику, когда твои знания находятся на школьном уровне?», - написала одна из подписчиц. К неё присоединились десятки других комментаторов, которые посчитали абсурдным такие слова в аккаунте Бузовой.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.