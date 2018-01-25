Лолита Милявская поблагодарила покойную Сенчину за еду

Вчера, 19:04

Лолита Милявская на своей странице в Instagram вспомнила и написала слова скорби по Людмиле Сенчиной. В комментарии к фото советской артистки певица написала трогательный комментарий, поблагодарив ее за домашнюю еду.

"Ты приходила ко мне на концерт в Питере с баночками с домашней едой... Ты подарила мне замечательное колечко с жемчужиной на Новый 2014 год .. Ты моя жемчужина, навсегда оставшаяся в сердце!!! Люся, Бог забирает лучших, так принято говорить ... Но как же хочется с Ним поспорить и попросить оставлять нам Необыкновенных Людей Рядом!... Люблю Тебя", - написала Лолита Милявская.

Людмила Сенчина умерла 25 января в Санкт-Петербурге. Долгое время артистка страдала от тяжелой болезни, однако скрывала это от поклонников и многих коллег. Последние концерты Сенчина проводила в очень тяжелом состоянии, переступая через боль. В момент смерти певице было 67 лет.