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Опять Диана: Адвокатом Сергея Семёнова стала "сексуальная няшка" Диана Пегас

Вчера, 18:56

У обвинённого в изнасиловании Дианы Шурыгиной появился личный адвокат. Права Сергея Семёнова теперь будет защищать Диана Пегас. В социальных сетях её уже успели прозвать «сексуальной няшкой».

«Будем биться, будем доказывать! Кто поддерживает - добро пожаловать, кто против - ознакомьтесь с фактами, пересмотрите все эфиры, обратите внимание на несостыковки (на всех передачах семья Шурыгиных отвечала по-разному на одни и те же вопросы), включите головы, в конце концов», - написала Диана Пегас на своей странице в Instagram.

Павел Пятницкий также встал на защиту Пегас. Он уверен, что Сергей Семёнов под защитой такого адвоката сможет добиться справедливости. Ранее VistaNews сообщало, что в поддержку Семёнова уже поступило 240 тысяч рублей, которые будут отправлены на оплату иска Шурыгиной, потребовавшей миллион рублей от обвинённого в изнасиловании Семёнова.


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