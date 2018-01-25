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Гаянэ Багдасарян взорвала Сеть откровенным фото груди и ягодиц

Вчера, 18:58

Популярная модель Гаянэ Багдасарян взорвала Сеть откровенным снимком. Девушка продемонстрировала перед камерой свою пышную грудь и упругие ягодицы.

Гаянэ Багдасарян не скрывает своей истинной красоты от общественности. Она опубликовала на своей странице в социальной сети фото, где видно все ее прелести. Девушка выбрала настолько удачную позицию, что ее элементы прекрасной фигуры, а именно упругие ягодицы и пышная грудь стали доступны взору фанатов.

Поклонники моментально отреагировали на опубликованное фото массой лайков. Сама же Багдасарян написала, что гордится своими темными волосами и красотой. Модель также надеется, что фотоснимок ее пышной груди и ягодиц станет прекрасным подарком для обозревателей. Ранее топ-звезда уже радовала пользователей социального ресурса своими шикарными фотопубликациями, которые имели грандиозный успех.


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