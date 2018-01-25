Алена Водонаева назвала Instagram-блогеров шаболдами

Вчера, 18:33

Алена Водонаева на своей странице в Instagram назвала всех девушек-блогеров шаболдами. Об этом она написала в описании к видео, в котором прорекламировала клинику, специализирующуюся на пластических операциях.

Водонаева откровенно похвалилось тем, что данное медицинское учреждение выпадает честь рекламировать далеко не всем звездам. Она также отметила, что такая участь не настигнет девушек-блогеров. Этих дам Водонаева назвала "перекроенными" шаболдами.

Таким образом она раскритиковала девушек, которые ради популярности готовы полностью изменить свою внешность, уничтожив собственную личность. Поклонники уже давно не удивляются едким высказываниям скандалистки Водонаевой. Телеведущая никогда не выделялась лицемерием, стараясь всегда говорить правду в лицо.