VistaNews.ru


Алена Водонаева назвала Instagram-блогеров шаболдами

Вчера, 18:33

Алена Водонаева на своей странице в Instagram назвала всех девушек-блогеров шаболдами. Об этом она написала в описании к видео, в котором прорекламировала клинику, специализирующуюся на пластических операциях.

Водонаева откровенно похвалилось тем, что данное медицинское учреждение выпадает честь рекламировать далеко не всем звездам. Она также отметила, что такая участь не настигнет девушек-блогеров. Этих дам Водонаева назвала "перекроенными" шаболдами.

Таким образом она раскритиковала девушек, которые ради популярности готовы полностью изменить свою внешность, уничтожив собственную личность. Поклонники уже давно не удивляются едким высказываниям скандалистки Водонаевой. Телеведущая никогда не выделялась лицемерием, стараясь всегда говорить правду в лицо.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.