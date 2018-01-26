Звезда Playboy Мария Лиман отпраздновала день рождения за миллион рублей

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Ростовчанка Мария Лиман, ставшая звездой журнала Playboy, 25 января отметила свое 24-летие. В прошлом году модель потратила миллион рублей на празднование дня рождения.

После появления Марии на обложке глянца девушка стала всемирно известной. В социальной сети Instagram появилась целая армия поклонников: 310 тысяч подписчиков. Её охотно приглашают на различные телевизионные шоу, программы, радостно встречают на киноплощадках.

Лиман рассказывает, что свой прошлый день рождения отпраздновала шумно и весело, потратив около миллиона рублей: много гостей, дорогой ресторан, фейерверки. В этом году свой день рождения молодая актриса посвятила съемкам. Она призналась, что уже в этом году запланирован выход сериалов с её участием. После съемочной площадки Марию ожидал ужин с ее молодим человеком. Как отметила сама актриса, празднование будет не долгим, поскольку в 7 утра её снова ожидают на съемках. О подарках девушка сказала одно: всё, что ей хочется, она покупает себе сама, для неё важно, чтобы в этот день с ней были близкие люди.

Известно, что с самого детства ростовчанка мечтала стать актрисой, но по советам матери поступила в архитектурный. Сейчас её мечта осуществилась.