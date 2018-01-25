Поклонников экс-солистки SEREBRO шокировала «отсутствующая грудь»

Вчера, 17:40

Поклонников экс-солистки SEREBRO Полины Фаворской шокировала «отсутствующая грудь», продемонстрированная девушкой в эротическом танце. По мнению интернет-пользователей, знаменитости обязательно надо усилить питание, как сообщает VladTime.

В ролике, выставленном в Instagram, для подписчиков Полины Фаворской оказалось не так много приятного, несмотря на достаточно пикантный характер. Многие начали писать, что от некогда красивой фигуры знаменитости в буквальном смысле остались только «кожа да кости», что явный признак анорексии.

Внешность Полины Фаворской начала меняться в худшую сторону, когда она ушла из SEREBRO, как считают поклонники. «Отсутствующая грудь» - очередное тому доказательство. Сама знаменитость пока не видит проблем в своей внешности или, во всяком случае, не признаёт их публично.