Андрей Малахов снова снимет выпуск "Прямого эфира" с участием Шурыгиной

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Несмотря на уход Андрея Малахова с Первого канала, он все равно не оставляет в стороне тему изнасилования Дианы Шурыгиной, которая всколыхнула российские телеканалы после выпуска ток-шоу "Пусть говорят". Теперь, будучи ведущим программы "Прямой эфир", Малахов снова снимет уже в который раз выпуск об участниках этого скандала.

Андрей Малахов вел уже не один выпуск "Пусть говорят" с участием Шурыгиной, а также "Прямой эфир", в котором ульяновская "звезда" встретилась со своим насильником Сергеем Семеновым, вышедшем недавно на свободу по условно-досрочному освобождению.

В очередной раз о новых героях снимут новый выпуск, в котором поучаствует отец Дианы Алексей Шурыгин. Он расскажет о ситуации со своей точки зрения. Однако он также заявил, что полностью уверен в правоте своей дочери и будет ее защищать.

Тем временем зрители задаются вопросом, когда же закончатся подобные выпуски, а сестра Семенова тем временем опубликовала опрос для пользователей, будет ли им интересно смотреть новые выпуски с участием ее брата и жертвы. Однако похоже, что большинство пользователей ответили утвердительно.