VistaNews.ru


Андрей Малахов снова снимет выпуск "Прямого эфира" с участием Шурыгиной

Сегодня, 02:15

Несмотря на уход Андрея Малахова с Первого канала, он все равно не оставляет в стороне тему изнасилования Дианы Шурыгиной, которая всколыхнула российские телеканалы после выпуска ток-шоу "Пусть говорят". Теперь, будучи ведущим программы "Прямой эфир", Малахов снова снимет уже в который раз выпуск об участниках этого скандала.

 Андрей Малахов вел уже не один выпуск "Пусть говорят" с участием Шурыгиной, а также "Прямой эфир", в котором ульяновская "звезда" встретилась со своим насильником Сергеем Семеновым, вышедшем недавно на свободу по условно-досрочному освобождению.
В очередной раз о новых героях снимут новый выпуск, в котором поучаствует отец Дианы Алексей Шурыгин. Он расскажет о ситуации со своей точки зрения. Однако он также заявил, что полностью уверен в правоте своей дочери и будет ее защищать.
Тем временем зрители задаются вопросом, когда же закончатся подобные выпуски, а сестра Семенова тем временем опубликовала опрос для пользователей, будет ли им интересно смотреть новые выпуски с участием ее брата и жертвы. Однако похоже, что большинство пользователей ответили утвердительно.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.