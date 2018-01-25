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Дочь Джонни Деппа неприятно удивила фанатов лицом без макияжа

Сегодня, 16:36

18-летняя дочь Джонни Деппа Лили-Роуз попала в объектив вездесущих папарацци, снимки которых моментально попали в Сеть. Поклонники были разочарованы тем, как выглядит девушка с «голым» лицом.

Лили-Роуз Депп появилась в американском аэропорту в повседневной одежде. Девушка была в черных лосинах и белой футболке, а волосы собрала в пучок. Также модель не потрудилась сделать себе макияж. Поклонники были поражены тем, что французско-американская модель не выглядит так, как на обложках модных журналов или красных дорожках.

Интернет-пользователи посчитали, что девушка выглядит достаточно обычно и точно не является красавицей. Однако за Лили-Роуз заступились её же поклонники, которые посчитали, что с возрастом модель будет становиться красивее.


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