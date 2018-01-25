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Алена Водонаева рассказала о сексе в преклонном возрасте

Сегодня, 16:06

Широко известная российская телеведущая Алена Водонаева обсудила с прессой отказ Голливуда от съемок третей части фильма «Секс в большом городе». Также звезда отечественного шоу-бизнеса поделилась мнением об интимной близости в преклонном возрасте.

Алену Водонаеву, как и миллионов поклонников культового фильма «Секс в большом городе», расстроило нежелание Голливуда снимать третью часть картины. Общаясь с прессой на данную тему, певица затронула разговоры об интимной близости в преклонном возрасте. Согласно мнению звезды отечественного шоу-бизнеса, секс с пожилым человеком перестает приносить удовольствие из-за отсутствия привлекательности у возрастного партнера. Участники диалога не согласились с Водонаевой, аргументировав свою позицию способностью женщин оставаться сексуальными в любом возрасте.

К слову, молодой человек певицы пообещал вожделеть ее в любом возрасте, на что Водонаева ответила искренним смехом.


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