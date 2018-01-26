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"Дом-2": Егор Холявин растолстел и утратил звание русского «Кена»

Сегодня, 00:15

Звезда телепроекта «Дом-2» Егор Холявин считался русским «Кеном». Свое звание он утратил после того, как растолстел до неузнаваемости.

Экс-участник популярного телевизионного проекта «Дом-2» решил, что он превратит себя в «Кена» и станет первым российским мужчиной, который приблизит свою внешность к игрушке. Для достижения своей цели звезда 15 раз ложилась под нож, и многие его поклонницы уже начали просматривать сходство между ними.

Но достигнуть поставленной цели Холявину не удалось, парень поправился до неузнаваемости. Основной причиной таких изменений стала лень Холявина и излишняя любовь к фаст-фуду. Друзья парня сообщают, что он всегда был очень ленивым, а в последнее время стал вести очень малоподвижный образ жизни.

Напомним, что ранее сам предполагаемый российский «Кен» планировал сделать не менее 30 пластических операций для создания предполагаемого образа. Звезду «Дом-2» несколько месяцев не видели на публике, он не появлялся даже в социальных сетях. После того, как он выложил свои сегодняшние снимки, все поняли, в чем причина. Подруга Холявина Кристина Дерябина рассказала, что ее возлюбленный растолстел на более чем 15 килограммов.


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