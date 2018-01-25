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Топ-5 звезд старше 50 лет, которые любят оголяться

Сегодня, 15:40

Пользователи Сети любят делить отечественных и западных знаменитостей по разным рейтингам. На этот раз досталось звездам старше 50 лет, которые на публике любят появляться в откровенных нарядах.

Первое место досталось королеве поп-музыке 59-летней Мадонне, которая в откровенных нарядах начала свою карьеру и до сих пор продолжает поражать публику прозрачными нарядами. На втором месте идет отечественная певица Лолита. В свои 54 года она позволяет себе появляться на публике с очень глубоким декольте или без нижнего белья. Третье место досталось 63-летней Любови Успенской, которая также испытывает старость к откровенным нарядам не по возрасту.

Далее идет мать семейства Кардашьян 62-летняя Крис Дженнер, которая стремится выглядеть так же нескромно, как и её знаменитые дочери. Замыкает рейтинг дизайнер Донателла Версаче, которая в свои 62 года продолжает создавать и носить свои же «голые» платья.


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