Жена Сергея Шнурова поделилась секретом своей молодости

Сегодня, 15:35

Супруга известного певца Сергея Шнурова поделилась секретом своей свежести и молодости. Выяснилось, что выглядеть хорошо ей помогает особая диета.

Матильда Шнурова рассказала, что в свои 31 хорошо выглядит благодаря специально подобранному рациону питания. Поклонники пары не раз делали ей комплименты и задавали подобные вопросы по поводу секрета ее молодости. Наконец Матильда рассказала, что она исключила из своего рациона продукты, содержащие глютен и углеводы. Также девушка не употребляет молочные продукты, дабы избежать попадания в организм лактозы, а блюда из каши на завтрак ей отлично заменили яйца с кокосовым молоком.

Данным секретом поклонники четы были крайне удивлены, однако благодарны за раскрытие такого вопроса, которым может воспользоваться любой желающий хорошо выглядеть.