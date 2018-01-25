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Жена Сергея Шнурова поделилась секретом своей молодости

Сегодня, 15:35

Супруга известного певца Сергея Шнурова поделилась секретом своей свежести и молодости. Выяснилось, что выглядеть хорошо ей помогает особая диета.

 Матильда Шнурова рассказала, что в свои 31 хорошо выглядит благодаря специально подобранному рациону питания. Поклонники пары не раз делали ей комплименты и задавали подобные вопросы по поводу секрета ее молодости. Наконец Матильда рассказала, что она исключила из своего рациона продукты, содержащие глютен и углеводы. Также девушка не употребляет молочные продукты, дабы избежать попадания в организм лактозы, а блюда из каши на завтрак ей отлично заменили яйца с кокосовым молоком.
Данным секретом поклонники четы были крайне удивлены, однако благодарны за раскрытие такого вопроса, которым может воспользоваться любой желающий хорошо выглядеть.


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