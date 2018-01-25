Любовник Волочковой на сайте знакомств ищет девушку для романтических отношений

Сегодня, 15:21

В Сети на одном из сайтов знакомств была найдена анкета возлюбленного Анастасии Волочковой, в которой он указал, что живет в общежитии и ищет девушку для романтических отношений. Тем временем бывшая балерина делится в своем Instagram совместными с избранником фото и радуется своему счастью.

В начале января Волочкова опубликовала фото, на котором позирует в объятих неизвестного мужчины, держа в руках букет белых роз и стоя возле белого "майбаха". Она подписала это фото фразами, что цветы, автомобиль, а также самолет и поездка на Мальдивы подарены ей новым любимым человеком.

Позже выяснилось, что ее новым избранником стал Михаил Логинов, который работает заместителем директора компании, занимающейся организацией отдыха и туризма.

Однако бдительные пользователи наткнулись на анкету Михаила на одном из сайтов знакомств. В анкете мужчины указано, что он живет в коммуналке, имеет небольшой доход, машину, а также ищет девушку возрастом от 20 до 40 лет для регулярных встреч, общения, любви и регулярного секса.

В то же время экс-балерина не перестает радоваться своему счастью, делясь с поклонниками совместными фото с Логиновым.