Google сохранил удаленное голое фото Эмили Ратаковски

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Недавно Эмили Ратаковски решила выложить на свою официальную страницу в Instagram своё очередное голое фото. На этот раз модель, по неизвестной причине, спустя несколько минут после публикации удалила снимок. Но 26-летняя модель даже не подозревала, что он сохранился в Google.

Эмили Ратаковски довольно часто фотографирует себя голой и публикует в интернет. Кроме этого, манекенщица не стесняется участвовать в профессиональных обнажённых фотосессиях, демонстрируя её поклонникам своё голое тело.

На этот раз Ратаковски сделала очередной снимок и выложила его в свой Instagram. Затем, по неизвестной причине, удалила его спустя пару минут после публикации. На фото манекенщица была запечатлена абсолютно голой на фоне природы.

Интересно то, что, хотя Ратаковски и удалила фото, оно каким-то образом появилось в Google. То есть его можно найти по соответствующему запросу в поисковике. Возможно, кто-то из фанатов модели успел скачать снимок, или же сделать скриншот и выложить в интернет.

Эмили Ратаковски знаменита тем, что постоянно фотографирует себя голой, участвует в обнажённых фотосессиях и выкладывает все секс-материалы в сеть.