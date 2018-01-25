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Анастасия Волочкова после ночи с незнакомцем проснулась на столе

Сегодня, 13:32

Известная балерина Анастасия Волочкова привыкла эпатировать публику, однако на этот раз знаменитость перешла грани разумного. Балерина после ночи с незнакомцем, опубликовала фото, где лежит с ногами на столе.

Анастасия Волочкова днем ранее в личном микроблоге, а именно в «историях», показала неизвестного мужчину, с которым она лежит на одной постели. Наутро в профиле балерины появился снимок, где Волочкова сидит на кухонном столе в обнаженном виде. В сообщении Анастасия написала, что целую ночь не спала, а теперь готовит завтрак.

Поклонники начали высмеивать знаменитость за то, что балерина улеглась на столе, как в солярии. Многие посчитали некорректным, ягодицами и ногами садиться на стол, на котором готовиться пища.


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