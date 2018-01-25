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Шурыгина назвала причину убийства студентки «Бауманки»

Сегодня, 13:34

Разгульный образ жизни и «больной на голову» парень, которому это надоело, стали причиной гибели студентки Высшей школы экономики им. Баумана. В этом уверена завсегдатай телешоу, героиня многочисленных интернет-мемов и известная жертва изнасилования Диана Шурыгина, высказавшаяся по данной ситуации в своём Instagram.

По мнению девушки, сосед по квартире убитой девушки, подозреваемый в совершении преступления, был «больным на голову» и сильно переживал из-за разгульного образа жизни, который вела его возлюбленная. В конечном итоге, как считает Шурыгина, парень решил этот самый образ жизни «прекратить». Перед тем как дать свою оценку данной трагедии, звезда многочисленных телешоу заявила, что выскажется по резонансной теме, если под её фото в нижнем белье будет оставлено не менее 100 тысяч отметок «Нравится».

Напомним, ранее в социальных сетях начал набирать популярность флэшмоб #неповодубивать,в рамках которого девушки публикуют интимные фото как ответ на претензии критиков, обвинивших погибшую в провокации убийцы.


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