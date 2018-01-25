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Водонаева считает дегенераткой убитую в Москве девушку

Сегодня, 14:50

Водонаева уверена, что убитая в Москве девушка была дегенераткой. Такой вывод светская львица сделала, проанализировав странички погибшей в социальных сетях.

В Москве произошло убийство 19-летней девушки, убийца которой был студентом Бауманского университета. Бывшая участница телевизионного проекта «Дом-2» Алена Волонаева посчитала своим долгом изучить ситуацию.

Светская львица призвала всех матерей уделять побольше внимания воспитанию своих отпрысков, ведь именно безразличие со стороны родителей толкает молодежь в плохие компании. Кроме этого, Водонаева сообщила, что, по ее мнению, убитая девушка была дегенераткой. К такому выводу звезда пришла после того, как проанализировала все аккаунты убитой в социальных сетях.

Водонаева поспешила заметить, что происшествие ее очень расстроило, но основной его причиной она видит влияние интернета и Америки на молодежь. Российские подростки ежедневно с экранов телевизоров видят, что их американские сверстники спокойно убивают и насилуют друг друга, что дает понять нашим ребятам – такое поведение якобы становится нормой.

Современным девушкам и парням Водонаева посоветовала позитивно смотреть на жизнь, а не впадать в свойственную им депрессию. Также звезда всем посоветовала радоваться жизни, ведь она так прекрасна.


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