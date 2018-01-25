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"Я ракета": Ольга Бузова дала откровенное интервью

Сегодня, 13:30

Ольга Бузова дала откровенное интервью популярному журналу. Звезда рассказала о своих планах на жизнь и переживаниях.

В честь дня рождения Ольги Бузовой в сети появился короткометражный фильм о ее жизни. Коллеги и друзья певицы рассказали, что в 2017 году ведущая "Дом-2" добилась ошеломляющего успеха, и она не намерена останавливаться на этом. Ольга Бузова в новом откровенном интервью рассказала о своих планах на жизнь и ближайший год.

В 2018-м звезда планирует выпустить еще ряд хитов, которые уже с нетерпением ждут ее многочисленные поклонники. В ходе общения с представителями популярного издания Бузова заявила, что ее уже никто не остановит на пути к достижению цели. Также Ольга поблагодарила в очередной раз поклонников за то, что они всегда рядом.


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