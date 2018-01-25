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На последнем концерте Людмила Сенчина пела, несмотря на боль

Сегодня, 12:41

На своем последнем концерте артистка Людмила Сенчина выступала сквозь боль, которую ей доставляла смертельная болезнь. Об этом журналистам рассказала Эмма Лавринович, глава БКЗ «Октябрьский».

Около трех месяцев назад было последнее выступление на сцене перед публикой Людмилы Сенчиной, всеми любимой артистки Российской Федерации. На тот момент онкология доставляла ей сильнейшие боли, но зрители даже не заметили проблем со здоровьем у кумира, так как она профессионально оставила все проблемы за кулисами и искренне улыбалась.

По словам Эммы Лавринович, Людмила Сенчина должна была принять участие на торжественном вечере, посвященном полному снятию блокады Ленинграда. Этого не состоялось из-за плохого самочувствия артистки, хотя она до последнего стойко переносила болезнь. Она прекрасно осознавала, что от ее настроя зависит исход события.


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