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Во время беременности Анастасия Костенко стала красивее

Сегодня, 12:37

Супруга звёздного футболиста Дмитрия Тарасова стала гораздо красивее во время беременности. Такие комментарии пишут поклонники Анастасии Костенко под её свежей публикацией в Instagram.

Подписала она её «Там, где созвездие ангела» и сопроводила хэштегами #love#inmyheart. Менее часа назад на своём Instagram-аккаунте модель Анастасия Костенко опубликовала свеженькое фото. Её новый снимок вызвал бурю эмоций у подписчиков и собрал уже более 8 тысяч лайков.

На фотографии изображена Костенко с красивым макияжем и дискотечными шарами. Её подписчики не могли не отметить, что девушка выглядит действительно красиво. Пользователи пишут, что всему виной стала её беременность и недавнее замужество. Они считают, что такие важные события пошли их любимице только на пользу. В комментариях Костенко хвалят и пишут «Фото супер!», «Красотка», «Очень красивая» и тому подобное.


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