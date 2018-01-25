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Журналисты запечатлели Ирину Шейк и Брэдли Купера на пляже с их дочерью

Сегодня, 14:35

Журналисты и папарацци впервые запечатлели Ирину Шейк и Брэдли Купера с их 10-месячной дочерью во время отдыха на пляже Лос-Анджелеса.

Недавно знаменитый голливудский актёр Брэдли Купер и Ирина Шейк провели уик-энд на одном из пляжей Лос-Анджелеса со своей 10-месячной дочерью. Малышку зовут Леа Де Сьен. Примечательно, что папарацци впервые удалось заснять всю семью вместе.

Уточняется, что снимки были сделаны на пляже Сансет-Бич, который располагается на юге от Лос-Анджелеса.

При просмотре фотографий можно наблюдать, как Брэдли Купер играет с ребёнком, кормит его и греется на солнце. В это время Ирина наблюдает за счастливым отцом и просто отдыхает.


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