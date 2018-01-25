Никита Пресняков высмеял Диану Шурыгину в Instagram

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Никита Пресняков в своем Instagram высмеял скандальную Диану Шурыгину. Внуку Аллы Пугачевой надоело, что на всех каналах показывают эту персону, а потому он на такси уехал в открытый космос.

На странице Никиты Преснякова в Instagram появился новый ролик, в котором он показывает свое мнение к всероссийской шумихе вокруг Дианы Шурыгиной. Видео начинается с того, что молодой человек, уютно устроившись в постели, решил посмотреть телевизор. Однако на какой бы канал он не переключал, везде показывают Шурыгину.

Подобное происходит и в социальных сетях. В итоге Никита собирает чемодан, прихватив только необходимое: носки, белье и свою собачку, вызывает такси и отправляется на нем в открытый космос. Ролик оценили более 1,5 миллиона пользователей. Можно с уверенностью сказать, что Пресняков-младший мог бы построить успешную карьеру в качестве блогера.