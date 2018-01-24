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Егор Крид трогательным фото с собакой взорвал весь интернет

Вчера, 23:50

Фото популярного Егора Крида на фоне Lamborghini с породистой собакой взорвало интернет. Снимок стал вирусным за время, прошедшее с момента публикации.

 Фанаты певца Егора Крида польщены таким вниманием кумира. Ведь в последнее время он опубликовал в своем микроблоге социальной сети удивительное фото. В центре изображения находится сам исполнитель, а возле него сидит его собака крупной породы. Шоумен показал не только домашнего любимца, но и продемонстрировал поклонникам свой шикарный Lamborghini. Егор и собака находятся на фоне автомобиля.

Пользователи достойно встретили сюрприз от Егора Крида. Они отмечали своими лайками его публикацию, награждая положительными отзывами, а фанатки остались практически без сна. Дело в том, что никто не думал, что певец обладает такой тонкостью чувств к животным. На фото видно, как Крид нежно гладит голову псу.


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