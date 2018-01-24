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Фанаты заподозрили избранницу Тимати Решетову в беременности

Вчера, 23:07

22-летняя модель и возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова радует фанатов горячими снимками в бикини в своём Instagram. Бдительные комментаторы заподозрили девушку в беременности, поскольку на большинстве фото она прикрывает живот рукой.

Решетова сейчас отдыхает на морском курорте и с удовольствием позирует перед камерой, то с доской для сёрфинга, то верхом на лошади. Яркий красный купальник подчёркивает откровенную красоту тела Анастасии, но дотошные поклонники модели усмотрели необычное в том, как она прикрывает живот рукой на многих последних фото.

В комментариях к постам избранницы Тимати в Instagram ведутся активные споры о предполагаемой беременности Решетовой, которая пока никоим образом не подтверждена ею самой. В то же время Тимати недавно заявлял, что очень ждёт сына, но будет невероятно рад и дочери. Рэпер уже является отцом дочки Алисы от экс-супруги Алёны Шишковой.


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