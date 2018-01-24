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Бузова прокомментировала скандал с бизнес-классом в самолёте

Вчера, 21:41

Телеведущая и певица Ольга Бузова поспешила дать свой комментарий насчёт скандала с бизнес-классом в самолёте, где якобы пассажиры отказались уступать ей место и переходить в эконом-класс. Звезда утверждает, что такой ситуации не происходило, и она всегда летает только бизнес-классом.

 Бузова отметила, что она всегда заблаговременно заботится о том, чтобы приобрести билеты в бизнес-класс, именно поэтому с ней не могло произойти описанного ранее в прессе казуса. Напомним, сегодня днём в новостях появились сведения от очевидцев, что теледива якобы не успела приобрести нужные билеты, и потому пыталась поменяться местами, предлагая пассажирам без доплаты перейти в эконом-класс, но никто не согласился.
Певица опровергла это, отметив, что с ней ничего такого не случилось, и она прибыла из отпуска в Таиланде. "Я всегда летаю только бизнес-классом," - резюмировала Бузова в своём комментарии для прессы.


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